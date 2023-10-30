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Bu cani en ağır cezayı alsın

Güncelleme Tarihi:

#Hatice Demir#Emrah Demir#Cinayet
Bu cani en ağır cezayı alsın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 07:00

Emrah Demir, 4 aylık hamile eşi Hatice Demir’i boğarak öldürdü. Cinayetin ardından sokağa çıkıp “Galiba eşimi öldürdüm” diye bağıran Emrah Demir gözaltına alındı.

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ADANA Seyhan’da evde oturan Emrah Demir (27) ile 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir (21) arasında dün 06.00 sıralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eşini boğan Emrah Demir, ardından sokağa çıktı ve “Galiba eşimi öldürdüm” diye bağırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hatice Demir’in öldüğünü belirledi. Vücudunda darp izine rastlanmayan, boğulduğu belirlenen Hatice Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şoka giren Emrah Demir, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Hatice Demir#Emrah Demir#Cinayet

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