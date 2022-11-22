Bu acıya sayfalar yetmiyor

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılan çalışmaları gazetecilere değerlendirdi. 2022’in ilk 10 ayında, 225 kadın cinayeti meydana geldiğini bildiren Yanık, şunları söyledi:

FAİL ODAKLI BAKIŞ

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans diyoruz. Şiddetle mücadeleden sonuç alınıyor. Ama bir tek kadın şiddete uğramayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. 2021-2025’i kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planımızda mağdur odaklı bakışın yanına fail odaklı bakış açısını yerleştirdik. Faili şiddet uygulamaya götüren sürecin engellenmesi amaçlanıyor. Psikiyatrik bir durum varsa sağlık tedbiri alınıyor. Failin rehabilite edilmesi süreci önemli.

5 HEDEFİMİZ VAR

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Bu eylem planında 5 hedefimiz var. İlk hedef, kadına yönelik mücadelede yasal dayanak ve altyapının gerçekçi olması gerekiyor. Düzenlenmesi gerekenler unsurlar varsa yapacağız. İkinci hedefimiz politika ve koordinasyon. Tüm kamu ve kuruluşlarının bir bakış açısı olmalı. Kadına yönelik mücadelede kendi alanlarıyla alakalı mutlaka destek olunmalı. Çok alakasız denmemeli herkes destek olmalı. İstihdam oluşturmak, kadınların eğitime erişiminin şiddeti azaltan faktörlerden olduğunu biliyoruz. Üçüncü hedef, koruyucu ve önleyici hizmetler. Şiddetin oluşmaması, şiddete mahal vermeyecek şekilde toplumsal kabulü oluşturacak çalışmalarımız olmalı. Toplumsal farkındalık dördüncü hedefimiz. Veri ve istatistik ise beşinci hedefimiz. Kadın şiddeti noktasında elimizde sağlaması yapılmış bilgiler olacak. Biz çalışmalarımızın hem denetlemesini yapmış olacağız hem de şiddet ortaya çıkmadan neler yapılabilir, bilimsel metotlarla bu çalışmaları yapmış olacağız. Şiddet, öğrenilen bir durum. Çocuklarımıza bunun bir sorun çözme yöntemi olmadığını öğretmemiz lazım. Şiddetin mağduru sadece şiddete uğrayanlar değil. Şiddet önleme merkezlerimizden hizmet alan azımsanmayacak kadar çok erkek de var.

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687 VAKA TAKİPTE

2019’da 337 kadın cinayeti, 2020’de 268, 2021’de 309, 2021’in ilk on ayında 242, 2022’in ilk on ayında ise 225 kadın cinayete kurban oldu. 2021’in ilk 10 ayına göre yüzde 7 azalış var. Elektronik kelepçe istatistiğine bakıldığında bugüne kadar 2 bin 679 vakanın takibi yapıldı. 687 vaka aktif olarak takip ediliyor, 1992 vakanın da süresi bitmiş.

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YÜZDE 8’İ KORUMADA

kadın şiddeti her kültürde var maalesef. Örneğin kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülkelerden biri Fransa. Oransal olarak Türkiye’de öldürülen kadınların yüzde 8’i koruma altında olanlar. Yani tedbir kararının kışkırtıcı olduğunu söylemek gerçekçi olmaz. Tabii koruma kararı alınan kişilerin hayatını kaybetmemesi gerekiyor. Eksiklik şu, koruma kararını ihlal eden failin engellenmesi için tedbirler artırılmalı.