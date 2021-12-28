Brezilya’daki soruşturma İstanbul’a uzandı

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İstanbul merkezli ACM Holding bünyesindeki ACM-Air şirketinin işlettiği bir jet geçtiğimiz ağustos ayında İspanyol bir yolcuyla Brezilya’ya gitmişti. Brezilya polisi ihbar üzerine jette arama yapınca, 25 valiz içerisinde 1.3 ton kokain ele geçirmişti. Uçağın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yıllarca kullanıldıktan sonra 2016 yılında satılan ATA olduğu ortaya çıkmıştı. Uçağın İspanyol yolcusu Gonzalez Valdes geçtiğimiz ekim ayında cezaevinde hayatını kaybetti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimat doğrultusunda ACM Holding’in Florya’daki merkezine operasyon yapıldı. Dijital dökümanlara el koyuldu. Şirket yöneticilerinden bazıları için de gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.