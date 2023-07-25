Bravo Elif... Saçlarını lösemili çocuklara bağışladı

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KIZ çocukları için çok kıymetlidir saçları. Hep uzun olsun isterler. Ancak Isparta’da yaşayan 4’üncü sınıf öğrencisi Elif Karataş, sosyal medyada kanser tedavisi gören çocuklar için bağışlanan saçlardan peruk yapımı videosunu izleyince saç sevdasından vazgeçti. Videodan çok etkilenen Karataş, annesi Züleyha Karataş’a saçını bağışlamak istediğini anlattı. Kentte hizmet veren Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneği’ne (KANSEV) başvuran Züleyha Karataş, kızının bağışı için yardım istedi. Elif Karataş’ın kent merkezindeki bir kuaförde 35 santimetrelik saçı özenle kesilerek, KANSEV Başkanı Cemaliye Bardakçı’ya teslim edildi.

Elif Karataş

ÇÖPE GİTMESİN

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Elif Karataş, “Sosyal medyada önüme bir video çıktı. Peruk yapıyordu. Ben de saçlarımı oradaki arkadaşlarımdan birine vermek istedim. Saçlarımkuaföre gittiğimde ‘Neden çöpe atılsın’ diye düşündüm. Lösemili hastalara bağışlamak aklıma geldi. Saçlarımı onlara vermek istedim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Oradaki çocuk da mutlu olsun” dedi.