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AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 12:03,Son Güncelleme:

Bozdoğan’da otomobil kanala uçtu; 2 yaralı

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Bozdoğan’da otomobil kanala uçtu; 2 yaralı
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Eymir Mahallesi Gaffar Kuyusu mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.İ., idaresindeki 09 B 2068 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanala uçan otomobildeki iki kişi itfaiye ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Kazada yaralanan S.İ ve araçta yolcu olarak bulunan A.E. ambulansla Bozdoğan İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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