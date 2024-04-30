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'Bozdoğan-33' operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı

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#İçişleri Bakanı#Yerlikaya#İstanbul
Bozdoğan-33 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 13:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-33' operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.' açıklamasında bulundu.

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Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

11 ilde sosyal medya üzerinden Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provake etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-33” operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.

Ayrıca Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya hesapları üzerinden Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

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#İçişleri Bakanı#Yerlikaya#İstanbul

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