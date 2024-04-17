Bozdoğan-26” operasyonlarında 20 DEAŞ şüphelisi yakalandı

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-26' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Operasyona katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" dedi.