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Bozdoğan-26” operasyonlarında 20 DEAŞ şüphelisi yakalandı

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#DEAŞ
Bozdoğan-26” operasyonlarında 20 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 12:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-26” operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-26' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Operasyona katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" dedi.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#DEAŞ

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