Bozdağ: Hiç kimse yargıya emir ve telkin veremez

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Yargıya getirilen eleştirilere yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adalet bakanının yargıya emir verme yetkisi vardı, biz kaldırdık. Benim herhangi bir konuda soruşturma başlatın ya da kovuşturma için iddianame hazırlayın demek gibi bir yetkim yok. Hiç kimse yargıya emir ve telkin veremez." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye karşı tavırlı davranıyor." diyen Bozdağ, Dünya Adalet Projesi 2022 Türkiye Raporu'na ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Amerika’da birileri bu raporu yayınlıyor. Sponsorlarına baktığınızda birçok şirket ve firma var. Sponsora göre karar yazıyorlar. Bu rapor güvenilir bir rapor değil.” şeklinde konuştu.

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