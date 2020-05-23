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Gündem
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 23.05.2020 - 16:20,Son Güncelleme:

Böyle şaka olur mu! Az daha canından oluyordu

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Şaka yapayım derken az daha arkadaşının canına mal oluyordu. Bostancı Oto Sanayi'de bir kişi, şaka yapmak amacıyla arkadaşının üzerine otomobilini sürdü. Ancak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil durmayınca talihsiz genç iki araç arasında kalmaktan son andan kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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  • Şaka yapayım derken arkadaşının ölümüne neden olacaktı
  • Şaka yapayım derken arkadaşının ölümüne neden olacaktı
  • Şaka yapayım derken arkadaşının ölümüne neden olacaktı
  • Şaka yapayım derken arkadaşının ölümüne neden olacaktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Bostancı Oto Sanayi'nde meydana geldi. Bir sürücü, samimi arkadaşı Emre Oktay'ı yolda yürürken gördü. Ardından otomobilini şaka yapmak amacıyla Oktay'ın üzerine sürdü. Fakat otomobil yağmurunda etkisiyle duramayınca önce Emre Oktay'a ardından park halindeki minibüse çarptı. Oktay refleks ile zıplayınca şans eseri iki aracın arasında kalmaktan kurtuldu. Emre Oktay kazayı yara almadan atlattı. Oktay daha sonra sürücü koltuğunda şok geçiren arkadaşının yanına gitti.

'BÖYLE ŞAKA OLMAZ'

Görgü şahitlerinden bir kişi, "Gürültüyle dükkandan çıktı. Samimi arkadaşını yürürken görmüş. 'Şaka yapayım diyor', arabayla gelirken frene basıyor ama yerler ıslak olduğu için araç durmuyor. Arada sıkışabilirdi, son anda kurtuldu, büyük şans kurtulması. Böyle şaka olmaz" dedi.

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