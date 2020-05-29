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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Böyle gaddarlık görülmedi! İşte cezaları...

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Böyle gaddarlık görülmedi! İşte cezaları...
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VAN'ın Erciş ilçesinde, anne kurdu öldürüp 3 yavrusunu besleyen 4 kişiye, toplam 15 bin 025 TL para cezası uygulandı. Muhafaza altına alınan 3 yaban kurt yavrusu da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığ ekipleri, ilçenin İkizcalı Mahallesinde yaban kurt avlandığı ve yavrularının sahiplenildiği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Alınan ihbar üzerine ekipler, yaban kurdu öldüren ve yavrularını sahiplendiği belirlenen 4 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, adreslerde 3 yaban kurdu yavrusu bulundu. Anne kurdu öldürüp yavrularını sahiplendikleri anlaşılan şüphelilere, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan toplam 15 bin 025 TL idari para cezası uygulandı.

Muhafaza altına alınan 3 kurt yavrusu ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları  Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

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