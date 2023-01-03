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Böyle baba olmaz olsun! İğrenç olay IP adresinden ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Çocuk İstismarı#IP#Ankara
Böyle baba olmaz olsun İğrenç olay IP adresinden ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 11:58

Amerika merkezli çocuk pornografisinin önlenmesine dair kurulan kuruluş tarafından, IP adresi takip edilerek çocuk pornosu görüntüleri indirdiği tespit edilen A.H.T.'nin (41), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 10 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan, bilgisayar ve cep telefonunda onlarca çocuk pornosu görüntüsü tespit edilen A.H.T., 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Amerika merkezli çocuk pornografisinin önlenmesine dair kurulan uluslararası kuruluş tarafından, A.H.T.'nin kullandığı IP adresinden çocuk pornosu görüntüleri indirildiği tespit edilip, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.H.T.'nin cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Teknik incelemeler sonucunda şüphelinin bilgisayar ve cep telefonunda kayıtlı çok sayıda çocuk pornosu ve çocukların kullanıldığı çok sayıda pornografik görüntü tespit edildi. Ayrıca A.H.T'nin dijital materyallerinde oğlu O.E.T'ye (10) ait pek çok cinsel görüntüye rastlandı. Şüphelinin oğluna cinsel istismarda bulunurken çektiği görüntüler de tespit edildi. Ankara Şehir Hastanesi Adli Tıp Kliniği'nden 3 Ekim 2022 tarihinde alınan raporda da O.E.T. nin birden fazla cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi.

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42 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan A.H.T. hakkında dava açıldı. Yaklaşık 1 yıldır oğluna cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden sanık, Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmada avukatlar da hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık A.H.T.'ye 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı', 'özel hayatın gizliliğini ihmal etme', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası verdi. Kararla birlikte sanığın tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Öte yandan sanık A.H.T, diğer oğlu S.T.'ye (15) yönelik 'cinsel istismar' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından açılan davada delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

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#Çocuk İstismarı#IP#Ankara

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