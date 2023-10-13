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Böyle ‘baba’ olmaz olsun

Güncelleme Tarihi:

#Mahkeme#Erzurum#Yakutiye
Böyle ‘baba’ olmaz olsun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 07:00

14 yaşındaki kızı D.Ş.’ye cinsel istismarda bulunup 24 yerinden bıçaklayarak yaralamakla suçlanan E.S.Ş., toplam 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Erzurum Yakutiye’de E.S.Ş. (38), 1 Ekim 2021’de, kızı D.Ş. (14) ile kendisinden yaşça büyük erkeklerle konuştuğu iddiasıyla tartıştı. Tartışma büyürken küçük kız babası tarafından 24 yerinden bıçaklandı. 112’yi aramayıp kızını kanlar içerisinde alıkoyan E.S.Ş., komşuların ihbarı sonrası kaçtı. D.Ş. hastaneye kaldırılırken, kaçan zalim baba, Horasan ilçesi karayolunda yakalandı. Tedavisi sonrası devlet koruması altına alınıp pedagoglar eşliğinde ifade veren D.Ş., babasının kendisine birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. D.Ş., olay günü dışarıda arkadaşları ile gezdiği için babasıyla tartıştığını ve bıçaklandığını söyledi.

PİŞKİN SAVUNMA

Tutuklu E.S.Ş. hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı. Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 2 yıldır tutuklu bulunan E.S.Ş., yargılandığı Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, son kez hâkim karşısına çıktı. E.S.Ş., “Kızıma karşı cinsel istismar suçunu işlemedim. Sadece bıçaklama eylemini gerçekleştirdim. Siz de günahıma girmeyin. Girerseniz hakkımı size helal etmiyorum” dedi.

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Mahkeme heyeti, E.S.Ş.’yi ‘kızına karşı cinsel istismar’, ‘müstehcenlik’, ‘hürriyeti kısıtlama’, ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından toplamda 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

 

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#Mahkeme#Erzurum#Yakutiye

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