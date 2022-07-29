Böyle anne olmaz olsun

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Abdurrahman Ş., çocukları Lamar Ş. (7) ve Leyan Ş.’nin (6), anneleri Nour K. tarafından darp edildiği anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Çekilen görüntülerde Nour K.’nin çocuğuna bağırarak tokat attığı, saçından çektiği ve tekmelediği; aynı anlarda da görüntüleri çeken eşi Abdurrahman Ş. ile tartıştığı görülüyor. O anlarda karısına müdahale etmeyen Abdurrahman Ş. çektiği görüntüler ile Emniyet’e giderek şikâyette bulundu.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Polis ekipleri, 25 Temmuz Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Nour K.’yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Nour K. daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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