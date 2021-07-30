Tüm ülke Manavgat’taki yangını endişeyle izlerken, bölge halkının gözyaşı dinmiyor. Yangında canlarını, mallarını, tarlalarını, hayvanlarını kaybeden vatandaşlar çaresiz. Kalemler Mahallesi’nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hâlâ yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadının, “Böyle acı mı olur... Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı” demesi yürek burktu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yaptığı açıklamada ‘’Yaralılarımız var, vefat edenler var. En azından yedi-sekiz mahallenin tamamen yok olduğunu biliyorum” dedi.



KEÇİMİZ, KÖPEĞİMİZ YANDI

Bir kadın ağaçta bağlı köpek ve inekle ahırda bulunan keçilerinin de yandığını gazetecilere gösterdi. Kalemler Mahallesi’nde çok sayıda ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü. Yangının ilk çıktığı nokta olan Yeniköy Mahallesi’ne 25 kilometre uzaklıktaki Ulukapı Sülek Mahallesi’nde oturan turizm çalışanı Hasan Ünal da yaşadıkları felaketi şu sözlerle anlattı:



CANIMIZI ZOR KURTARDIK

“Çocuklarımı ve eşimi aracıma aldım. Tüm mahalleleri dolaştım. İnsanları uyardım. İshak Saidi bölgesinde yangının olduğunu söyledim. Kimse beni dinlemedi. Kornaya bastım ama kimse kalkmadı. Kalksalardı, herkes bir yerden tankerle su sıksaydı yangın bu kadar ilerlemezdi.” Ahırdaki hayvanlarını son anda kurtardığını gözyaşlarıyla anlatan Galip Kara ise “Evden kaçtım ben. Ahırdaki hayvanlarımı salıverdim. Eşimi ve çocuklarımı alıp kaçtım. Canımızı zor kurtardık. En son tepeden baktığımda mahalle komple yanıyordu. Yangın Manavgat merkeze geliyor” diye konuştu.

KUNDAKÇI ÖFKESİ

MANAVGAT’ın Hocalar Mahallesi girişinde dün öğle saatlerinde toplanan bir grup, ormanı yaktığını düşündükleri bir araçta bulunan 2 kişinin yolunu kesti. Bir anda kalabalıklaşan grup, 2 kişiye saldırmaya başladı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri saldırganların elinden 2 kişiyi güçlükle aldı. Gözaltına alınan iki şüphelinin bulunduğu jandarma aracına grup taş attı. Jandarma aracının uzaklaşmasına izin vermeyen grup şüphelilerin otomobilini önce devirdi sonra yaktı. Yanan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



POLİS VE KOMANDO TAKVİYESİ

Sayıları hızla artan ve yaklaşık 3 bin kişiye ulaşan grup, gözaltındaki 2 kişiyi jandarma aracından almaya çalıştı. Grup zaman zaman tekbir de getirirken, bölgeye çevik kuvvet polisleri ile komando timleri takviye olarak yönlendirildi. Komando, jandarma ve çevik kuvvet, aracın etrafını çevirerek kalabalığın içinden güçlükle ilerleyebildi. Olaylar geç saatlere kadar sürdü.



‘YANGIN SARDI YETİŞ...’

Yangında ölen 3 kişiden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin alevlere, Manavgat Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandığı belirtildi. Yangın sırasında kapıların kilitli olduğu belirlendi. Oğulları Deniz Kardaş, “Babam aradı, ‘Yangın evin etrafını sardı, yetiş’ dedi. Yollar kapalıydı. Yetiştiğimde her yer kül olmuş. Babam ve annem koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar” dedi.



BANKA VE HASTANEDE TAHLİYE

Sarılar Mahallesi’nde büyüyerek genişleyen yangın, Manavgat Devlet Hastanesi’nin bulunduğu bölgeyi de tehdit etmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımdaki 10 hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildiğini, hastanenin yangınla ilgili bir tehlike altında olmadığını söyledi. Manavgat ilçe merkezindeki banka şubeleri de boşaltılarak çalışanlar evlerine gönderildi.



4 KİŞİ CAN VERDİ

Yangınlardaki can kaybı, 4’e yükseldi. Antalya’nın Akseki ilçesi Kepezbeleni köyünde önceki akşam Hasan Ali Yüksel’in (82) ölümünün ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakdemirli, “Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ı kaybettik” dedi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan, İçmeler Mahallesi’ne kadar ulaşan yangında motosikletiyle alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir (25), bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

YARDIMA HAZIRIZ

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak Türkiye’de yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dendias’ın Çavuşoğlu’na ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Dendias’a teşekkür etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de Twitter’dan bir yangın söndürme uçağının bugün Türkiye’ye gönderileceğini duyurdu.

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