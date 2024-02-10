Botoksta büyük tehlike

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Prof. Dr. Uluç, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Botoks yapılan kasta güçsüzlüğe neden olurken, yanlış bölgeye uygulanması, yanlış doz uygulanması, uygulanan botoksun farklı kaslara yayılım göstermesi veya sahte, onaysız bir ürünün uygulanması yan etkilere neden olabiliyor. Özelikle üst yüz bölgesine botoks uygulandığında, nadir de olsa göz kapağında düşüklük, göz kapağında şekil bozukluğu, çift görme, bulanık görme gelişebiliyor.

‘KALICI SORUN YARATABİLİR’

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı üç botoks markası (Allergan Botox, Dysport, Nabota) bulunuyor. İran botoksu denilen ürün dahil olmak üzere diğer ürünlerin Türkiye’de kullanım onayı yok ve resmi yollarla Türkiye’ye getirilmiyor. Ne yazık ki ülkemizde çok sayıda kaçak ya da sahte botoks bulunuyor. Sahte veya onaysız bir ürün beklenmeyen yan etkilere, alerjik reaksiyonlara ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olabiliyor.”

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SAĞLIĞI ETKİLİYOR

-Botoksun doğru kişiye uygulatılmasının şart olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kayıhan Uluç, “Bu uygulama tıbbi bir işlem ve bunu kullanacağı ilacın dozunu, hangi bölgeye yapılacağını, olası yan etkilerini ve bu yan etkiler ile karşılaştığı zaman alması gereken önlemleri bilen doktorlar yapmalı. Ürkütücü bir şekilde kuaförlerde, dövmecilerde, estetik merkezlerinde bu işlemin yapıldığını duyuyoruz. Konu hakkında bilgisi olmayan kişilerce botoks uygulaması sonrası gelişen botulizm (vücudun sinirlerine saldırarak nefes darlığı yaratan bir toksinin yarattığı hastalıktır) vakaları görüyoruz. Konuşmakta, yutmakta, nefes almakta zorlanan, bitkinlik ve kuvvetsizlik nedeni ile hiçbir işini yapamayan hastalar ile karşılıyoruz” diye konuştu.