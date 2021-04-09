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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
Haber Giriş: 09.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Botoks davasında tutuklu kalmadı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Botoks davasında tutuklu kalmadı

İstanbul Beylikdüzü’nde 19 Eylül 2020 tarihinde Kübra Boyraz Solmazgül’ün (38), bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada tek tutuklu sanık Erdal Doğruya tahliye edildi.

Olayla ilgili davada biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına dün, Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erdal Doğruya, SEGBİS’le katıldı. Tutuksuz sanık pratisyen hekim Öner Özsoyeri savunmasında, “Olayı benim yapmadığım bellidir. Ben, Erdal Doğruya’nın elinde enjektör gördüm ancak dolgu malzemesi verdiğini görmedim” dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Doğruya ise sanık Öner Özsoyeri’yi ‘bant’ yaparken gördüğünü belirterek “İçeride Ömer Elmalı da vardı. İşlemi Elmalı yaptı. Biz Ömer Bey’le Kübra’yı dışarı çıkartırken, Kübra ‘Ömer çok acıdı’ şeklinde konuştu. Kübra da bağırıyordu” dedi. İfadelerin ardından mahkeme, Erdal Doğruya’nın tutuklulukta geçen sürenin tamamlanması nedeniyle ve sanığın delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimalinin bulunmadığı kanaatine vararak ‘yurtdışına çıkma yasağı’ ve ‘adli kontrol’le tahliyesine karar verdi.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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