Botoks davasında tutuklu kalmadı

Olayla ilgili davada biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına dün, Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erdal Doğruya, SEGBİS’le katıldı. Tutuksuz sanık pratisyen hekim Öner Özsoyeri savunmasında, “Olayı benim yapmadığım bellidir. Ben, Erdal Doğruya’nın elinde enjektör gördüm ancak dolgu malzemesi verdiğini görmedim” dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Doğruya ise sanık Öner Özsoyeri’yi ‘bant’ yaparken gördüğünü belirterek “İçeride Ömer Elmalı da vardı. İşlemi Elmalı yaptı. Biz Ömer Bey’le Kübra’yı dışarı çıkartırken, Kübra ‘Ömer çok acıdı’ şeklinde konuştu. Kübra da bağırıyordu” dedi. İfadelerin ardından mahkeme, Erdal Doğruya’nın tutuklulukta geçen sürenin tamamlanması nedeniyle ve sanığın delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimalinin bulunmadığı kanaatine vararak ‘yurtdışına çıkma yasağı’ ve ‘adli kontrol’le tahliyesine karar verdi.

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