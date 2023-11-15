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Bostancı'da bisikletli sürücüyü takip etmişti! Tacizci tutuklandı

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#İstanbul#Bisiklet#Taciz
Bostancıda bisikletli sürücüyü takip etmişti Tacizci tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 14:36

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bostancı sahil yolunda bisiklet süren kadını taciz eden şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Olay, dün sabah saatlerinde sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda bisiklet süren bir kadın, bir otomobilin 15 dakika boyunca arkasında yavaş yavaş ilerlediğini gördü. Şüphelenerek yavaşlayan kadın telefonunu çıkararak video çekmeye başladı. Çekilen görüntülerde, arkadan gelen otomobilin sürücüsünün bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu görüldü. Olayın ardından Ersin Naci K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ersin Naci K., tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlik tarafından "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Bisiklet#Taciz

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