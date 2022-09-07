Bosna Hersek'ten Yunanistan'a mesaj: Sabrın da bir sonu var

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı kapsayan Balkan turunun ilk durağında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıldönümünde Bosna Hersek’te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BOSNA HERSEK’TEKİ SEÇİM

“Şu anda Bosna Hersek 2 Ekim’de yapılacak bir seçime hazırlanıyor. Seçim arifesinde böyle bir seyahati gerçekleştirmek bizler için de ayrı bir mutluluk vesilesidir. Seçimin adil, şeffaf ve yapıcı bir ortamda gerçekleştirilmesi sadece Bosna Hersek için değil tüm bölgemiz için hayati bir öneme sahip. Bosna Hersek’in huzuru ve istikrarı açısından özellikle mühim. Bir aydan az bir zaman kala Yüksek Temsilci’nin kalkıp da müdahalesi demokratik sürece müdahaledir. Demokrasiyle yönetilen bir ülke olarak, demokratik sürece müdahaleyi şahsen asla doğru bulmayız. Kararı üç lider kendileri zaten vermiştir. Ve seçime de gidiliyor, bize düşen sadece ‘hayırlı olsun’ demektir.

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OTOYOL PROJESİ

Geçen sene yüzde 35’e yakın artışla 876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek, yatırımlarımızı arttırmak amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık. 2019’da temelini attığımız Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesi’ne büyük önem veriyoruz. Sıkıntıların yaşandığı bir konuyu değerli dostlarım bizlere açtı ve biz de konunun finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından ilgili konuyu Ziraat Bankası Genel Müdürü’ne az önce gerekli talimatı verdim ve süratle bu sıkıntıyı da çözecekler.”

BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Basın mensuplarından Yunanistan’la ilgili gelen soru üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Ne dedim? Vakti, saati geldiğinde, TEKNOFEST’te de bunu söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Ellerinde bu adalar var, adalarda bu üsler var. Buralardan hareketle bize karşı bu tür gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz: Sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan’ın ben bildiğine inanıyorum. O vakit gelirse gereği yapılır çünkü bizim uçaklarımıza böyle radar kilitlemesi gibi adımları atmak hayra alamet değil.”





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Bosna Hersek’le, pasaportsuz gidiş-gelişi sağlayacak kimlik kartı anlaşması imzalandı. Erdoğan, “Artık kimlik kartlarıyla Türkiye-Bosna Hersek arasında gidiş-gelişleri yapabilme kararını da verdik. Dışişleri Bakanlarımız süratle gerekli prosedürleri bitirecekler ve bundan böyle Türkiye’den Bosna Hersek’e ve Bosna Hersek’ten Türkiye’ye kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Sırbistan’la da aynı şekilde bir anlaşmayı imzalayacağız. Daha önce Bulgaristan’la da aynı şekilde böyle bir anlaşmayı imzalamıştık” dedi.

Erdoğan ziyaret kapsamında Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Halklar Meclisi üyeleriyle de görüştü. Halklar Meclisi üyesi Bakir İzzetbegoviç’le de görüşen Erdoğan daha sonra Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti.

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HEDEF 1 MİLYAR DOLAR HACMİ AŞMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada ise ekonomik ilişkilere dair özetle şunları kaydetti: "Ticaret ve yatırımlarımızın artan seviyesinden memnuniyet duyuyoruz. Ancak yakın ilişkiler göz önüne alındığında ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli bulunduğunu biliyoruz. 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz. Firmalarımızın sanayi, altyapı, konut, turistik tesis, enerji, sağlık gibi sektörlerde yatırımları var. Bosna Hersek'in üretimine, istihdamına ve kalkınmasına katkı sağlayan firmalarımızın yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı. Bu rakama yaptıkları modernizasyon ve tesis iyileştirme yatırımları ve resmi kurumların yatırım niteliğindeki yardımları dahil değildir."





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Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Maarif Okulu ile Umut Tüneli’ni ziyaret etti ayrıca TİKA tarafından yapılan Vladimir Nazor Özel Çocuklar Okulu’nda ‘duyusal algı odası’nın açılışını gerçekleştirdi. Umut Tüneli, savaş sırasında kuşatma altındaki Saraybosna’yı havalimanına bağlayan 800 metre uzunluğundaki tünel.