Canilikte son nokta! Utanmadan görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Olay, saat 03.30 sıralarında Adatepe Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Okan B., boşanma aşamasında olduğu eşi S.B. ile onunla ilişkisi olduğu öne sürülen Y.T.’nin birlikte olduğunu öğrendi. Eve gelen Okan B., S.B. ve Y.T.’ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde hafif yaralandıkları belirlenen S.B. ve Y.T., Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.



O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan, saldırganın olay anını telefonuyla çekip sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Okan B.’nin görüntüleri paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Arkadaşlar bu videoyu paylaşmak istemezdim. Ama iki senedir içim içimi yiyor. S.B. senin canını almadan teslim olmayacağım. Bir daha cesetlerini atmazsam namussuzum. Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin"

Görüntülerde Okan B.’nin önce Y.T.’ye sonrasında da S.B.’ye ateş ettiği yer aldı. Yaralılar hastaneden taburcu olurken, Okan B. ise polisin araştırması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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