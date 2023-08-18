Boşanma aşamasındaki eşi otomobilinde vurmuştu! Havva Altınöz'den 112 gün sonra acı haber... Korkunç detaylar ortaya çıktı

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Olay, 27 Nisan'da Gündoğan Mahallesi Gülban Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2011 yılında evlenen Saygın Altınöz, kendisini aldattığını ileri sürdüğü Havva Altınöz'e 2022 yılında boşanma davası açtı. Saygın Altınöz hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle gizlilik ve koruma kararı aldıran 1 çocuk annesi Havva Altınöz, Balıkesir'e yerleşip, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak işe başladı. Bu süreçte Saygın Altınöz, annesi ve kardeşini tehdit ve darbettiği iddiasıyla 3 Ocak'ta gözaltına alınıp, tutuklandı.

HAVVA'NIN OTOMOBİLİNE BİNMESİNİ BEKLEDİ

28 Mart'ta tahliye olan Saygın Altınöz, Balıkesir'in kırsal Çekirdekli Mahallesi'ne yerleşti. İddiaya göre, Saygın Altınöz gizlilik kararına rağmen Havva'nın evini tespit etti. Altınöz otomobilini, Havva Altınöz'e ait otomobilin yakınına park edip, onu beklemeye başladı.

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Havva Altınöz'ün otomobile bindiğini gören Saygın Altınöz, yanındaki ruhsatsız tabancayla önce otomobilin sağ kapısına 3 el, ardından da ön camına 6 el ateş etti. Daha sonra sürücü kapısını açan Saygın Altınöz, Havva'nın başına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havva Altınöz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Altınöz, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Altınöz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

112 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Havva Altınöz 112 gün sonra dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Saygın Altınöz'ün, Havva'yı 15 yaşındayken kaçırdığı, genç kızın ailesinin şikayeti üzerine cezaevine girdiği, çıktıktan sonra ise Havva'yı bir kez daha kaçırıp, bu kez ailesinin izin vermesiyle evlendikleri öğrenildi.

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"KARDEŞİM SÜREKLİ KAÇIYORDU"

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirten Havva Altınöz'ün ağabeyi İcabi Yılmaz, "Son zamanlarda kadına yönelik şiddet olayları çok arttı. Bunların birisinin acısını da şu anda ben yaşıyorum. Kardeşimi almaya morga geldim. Bu olayların önüne geçilsin. Bizim acımız dindirilsin. Kardeşim olaydan önce sürekli kaçıyordu. Çok zor günler yaşadı. Böyle canilik olur mu? Türk adalet sisteminin bu olayı yapanları en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum" dedi.

"NEFES ALDIĞINI GÖRÜNCE BİR EL DAHA ATEŞ ETMİŞ"

Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan ise "1994 doğumlu Havva, 15 yaşlarındayken aynı zamanda babasının da arkadaşı olan evli ve 2 çocuk babası bir tarafından kaçırılıyor ve bundan sonraki süreç gerçekten infial yaratacak düzeyde. Failin araca 9 el ateş etmesi ve daha sonra şoför kapısını açıp Havva'nın nefes aldığını görünce bir el daha ateş etmesi, bize bu suçu canavarca hisle işlediğini gösteriyor" diye konuştu.