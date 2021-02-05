Boşanma aşamasındaki eşe kurşun

İSTANBUL Ümraniye’de önceki gün 20.30 sıralarında, Mehmet ve Hatice Helvacı çifti arasında tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışma büyürken, Mehmet Helvacı tabancasını çekip boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşine art arda ateş etti. Hatice Helvacı (45) kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Helvacı aynı silahı kalbine dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde uzun süre boş kovan aradı.

KOCASINDAN KAÇIYORMUŞ

Mehmet Helvacı ambulansta, Hatice Helvacı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Görgü tanığı olan mahalle sakini Hasan Coşkun, “Boşanma aşamasındaymış karı koca. Kadın kaçıyormuş, önce İzmir’e gitmiş. Adam araştırmış burada bulmuş. Kocasından kaçmak için buraya gelmişti” diye konuştu. Başka bir görgü tanığı ise, “Karısını tehdit ederek buraya kadar getiriyor. ‘Benden boşanamazsın’ dedikten sonra silahını çekip ateş etti” dedi. (Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/DHA)

EVİ BASIP KATLİAMA KALKIŞTI

ADANA Çukurova’nın Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki kayınpederinin evine dün akşam saatlerinde giden Hasan Atalay, evdekilere kurşun yağdırdı. Olayda kayınpederi Mehmet K.’yı başından, eşi Meryem Atalay’ı göğsünden, kayınbiraderi Yaşar K.’yı elinden yaralayan Hasan Atalay, daha sonra silahı başına dayayıp tetiği çekti. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırırken Hasan Atalay’ın öldüğünü belirledi. Mehmet K.’nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Hasan Atalay ile boşanma aşamasında olduğu ve bu yüzden babasının evine geldiği öne sürülen Meryem Atalay’ın koruma ve uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu da iddia edildi. (Gökhan KESKİNCİ/DHA)