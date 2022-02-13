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Boşandığı polis eşinin öldürdüğü Yasemin Ağır son yolculuğuna uğurlandı

#Bursa#Bilal Ağır#Yasemin Ağır

Bursa'da 2 ay önce boşandığı polis memuru Bilal Ağır (52) tarafından tabancayla vurularak öldürülen okul müdürü Yasemin Ağır (45), son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, Akademi Caddesi'nde 26 DC 016 plakalı otomobili ile ilerleyen eski eşi Yasemin Ağır'ı yanında bir erkek ile görünce aracın önünü kesti. Eşi ile yanındaki Yahya A.’yı (48) araçtan indirip darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti. Yasemin Ağır ile Yahya A. kanlar içinde kalırken, olay sırasında yoldan geçen Şeyma Ü.'ye de kurşunlardan biri isabet etti. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Sakarya Ortaokulu'nun müdürü Yasemin Ağır hayatını kaybetti.

Boşandığı polis eşinin öldürdüğü Yasemin Ağır son yolculuğuna uğurlandı

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17 EL ATEŞ ETMİŞ

Tabancasıyla 17 el ateş ettiği belirlenen Bilal Ağır da polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı da anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin önünü keserek durduran polis memuru Bilal Ağır'ın eski eşi ile yakındaki Yahya A.'yı darbedip, ardından tabancayla vurduğu anlar yer alıyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin Bilal Ağır'ı etkisiz hale getirildiği anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

SORGUSU SÜRÜYOR

1 çocuk annesi Yasemin Ağır için Mollaarap Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ağır ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Yasemin Ağır'ın annesi Havva Ulutaş ve babası Hasan Ulutaş'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Boşandığı polis eşinin öldürdüğü Yasemin Ağır son yolculuğuna uğurlandı

Ağır'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Bilal Ağır'ın tabancayla vurduğu Yahya A.'nın Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bilal Ağır'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Boşandığı polis eşinin öldürdüğü Yasemin Ağır son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Bursa#Bilal Ağır#Yasemin Ağır

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