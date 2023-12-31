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Boşandığı eşini ve kızını öldürmüştü... Kan donduran detaylar ortaya çıktı! 'Siz bana ihanet ettiniz'

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#Konya#Cinayet#Ayşe Gezer
Boşandığı eşini ve kızını öldürmüştü... Kan donduran detaylar ortaya çıktı Siz bana ihanet ettiniz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 15:29

Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) av tüfeği ile vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan (44), tutuklandı. Öldürülen anne ile kızı da son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün saat 09.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'ta meydana geldi. Diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer’in yaşadığı eve gitti. Doğan, burada eski eşi Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeği ile vurdu.

Boşandığı eşini ve kızını öldürmüştü... Kan donduran detaylar ortaya çıktı Siz bana ihanet ettiniz

Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Bekir Doğan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Boşandığı eşini ve kızını öldürmüştü... Kan donduran detaylar ortaya çıktı Siz bana ihanet ettiniz

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'BAŞKASIYLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETTİM'

Bekir Doğan, polise verdiği ilk ifadesinde ''Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim" dedi. Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayşe Gezer ve kızı Gözde Nur Doğan'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından bugün Seyyid Harun Camisi'ne getirildi. Cenazeler, burada kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı'na defnedildi. 

Boşandığı eşini ve kızını öldürmüştü... Kan donduran detaylar ortaya çıktı Siz bana ihanet ettiniz

Boşandığı eşini ve kızını öldürmüştü... Kan donduran detaylar ortaya çıktı Siz bana ihanet ettiniz

 

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#Konya#Cinayet#Ayşe Gezer

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