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Çorum'da rehine krizi! Silah sesleri duyuldu...

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#Çorum#Rehine#Mustafa Y.
Çorumda rehine krizi Silah sesleri duyuldu...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 20:59

Çorum'da M.Y., evin bodrum katında tartıştığı dini nikahlı eşini tüfekle rehin aldı. Evden bir el silah sesi duyulurken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, ikna çalışmaları sürüyor.

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Olay, akşam saatlerinde Çiftlik Çayırı 54'üncü Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katından tartışma sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, 8 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen M.Y.'nin, kapısını açmadığı evde bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini, av tüfeğiyle rehin aldığı tespit etti. 

İKNA ÇALIŞAMALARI SÜRÜYOR

Evden bir el silah sesi duyulurken, sokakta güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, ikna çalışmaları sürüyor. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Gürsel de 3 saattir süren ikna çalışmalarına destek veriyor.

Çorumda rehine krizi Silah sesleri duyuldu...

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DAHA ÖNCE DE BERBER DÜKKANINDAKİLERİ REHİN ALMIŞTI

Öte yandan Mustafa Y., daha önce de pompalı tüfekle girdiği berber dükkanında 4 kişiyi rehin almıştı. Yaklaşık 5 saat sonra rehineleri bırakarak polise teslim olan Mustafa Y., çocuklarını göremediğini iddia etmişti.

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#Çorum#Rehine#Mustafa Y.

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