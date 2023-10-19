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Boş arazide bebek cesedi bulundu: Anne ve baba gözaltında

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#Kırşehir#Kırşehir Haberleri#Bebek
Boş arazide bebek cesedi bulundu: Anne ve baba gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 15:59

Kırşehir’de, boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili bebeğin biyolojik anne ve babası olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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Kayabaşı Mahallesi'nde 13 Ekim’de boş arazide kötü kokuyla karşılaşanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı. Bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde bebek cesedinin üzerinde köpek diş izleri olduğu tespit edildi.

Boş arazide bebek cesedi bulundu: Anne ve baba gözaltında

Bölgedeki güvenlik kameralarından yaklaşık 120 saatlik kayıt izleyen polis ekipleri, bebeğin biyolojik anne ve babası olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağbaşı Mahallesi'ndeki kimsesizler mezarlığında toprağa verilirken, 2 şüphelinin sorgusu sürüyor. 

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Boş arazide bebek cesedi bulundu: Anne ve baba gözaltında

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#Kırşehir#Kırşehir Haberleri#Bebek

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