Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Polis#Borsa
Borsa İstanbulda manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 10:09

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak, haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Kurulan Örgüte Üye Olma' ve '6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet' suçunu işleyerek haksız kazanç sağladıkları yönünde bulgular elde edildi. Bunun üzerine savcılık, 2'si yurtdışında bulunan toplam 10 şüpheliden 8'inin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

17 FARKLI ADRESE OPERASYON

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul merkezli Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 farklı adreste bugün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Mehmet Akdere (53), T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar, 8 cep telefonu, 2 ajanda, 4 flash bellek, 1 masaüstü bilgisayar, 2 hard disk, 5 bin euro, 10 bin 70 dolar, 69 bin 800 TL para ele geçirildi.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Polis#Borsa

BAKMADAN GEÇME!

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji