Borcu yüzünden vasilik kaldırıldı

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi’nin 8 Aralık 2023’teki raporunda babasında bunama ve demans hastalığının tespit edildiğini öne süren Sedat Doğan’ın talebini kabul eden mahkeme, İzzettin Doğan’a oğlunu vasi olarak atadı.

‘AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE’ DEDİ, ŞİKÂYETÇİ OLDU

Akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten İzzettin Doğan, haberi olmadan hastaneden rapor aldırdığı iddiasıyla oğlu Sedat Doğan ile raporu veren 7 hekim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan İzzettin Doğan, “Oğlum, demans hastası olduğumu söylemiş. Yanlış yaptı. Öyle bir şey söz konusu değil. Ben onunla hastaneye gitmedim. Öyle bir rapor yok. Oğlumun bu eyleminden sonra tekrar hastaneye başvurup akıl sağlımın yerinde olduğuna ilişkin rapor aldırdım. Konuyla ilgili de hukuki yollara başvurdum” demişti.

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‘ÇOK BORCU VAR VASİ DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYORUM’

İzzettin Doğan suç duyurusunun ardından avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak ‘vasi değişikliği’ talebinde bulundu. Dilekçede, “Sedat Doğan’ın çok sayıda borcunun olduğu, borçlarına karşılık da icra dosyalarının bulunduğu öğrenilmiştir. Kendi mirasçılığından kaynaklı çıkar çatışması yaşama olasılığı da göz önüne alınarak vasi değişikliği yapılmasını talep ediyoruz. Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın hak ve menfaatlerinin korunması için herhangi bir çıkar çatışması olmayan başka vasi görevlendirilmesini istiyoruz” denildi.

Talebi kabul eden mahkeme, Sedat Doğan’ın babası İzzettin Doğan üzerindeki vasilik görevini kaldırdı. Mahkeme, Sedat Doğan’ın yerine bir vasi adayının belirlenerek atama yapılmasına hükmetti.