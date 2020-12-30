Borçka’da marangoz atölyesinde yangın

İlçesinin Zorlu köyüne bağlı Menşuroğlu Mahallesi’nde Ahmet, Süleyman ve Enver Özbayrak’a ait marangoz atölyesinde dün saat 15.30 sularında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin tüm atölyeyi sarması korku yarattı. Atölye sahipleri, durumu itfaiyeye bildirirken, vatandaşlar da evlerini boşalttı. Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri ile itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda, alevleri bitişikteki diğer ahşap evlere sıçramadan söndürdü. Yangında küle dönen bir ahır ve atölye kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınınla ilgili soruşturma başlattı.



Köy muhtarı Malik Balcı, “Arozözler zamanında yetişmeseydi köyümüzün büyük bir bölümü yanabilirdi. Yangın kontrol altına alındı. İlçemiz ve çevreden gelen bütün ekiplere çok teşekkür ediyorum. Bizi büyük bir faciadan kurtardılar” dedi.