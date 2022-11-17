Bombacının ilk ifadesi ortaya çıktı: Hacı kalabalığı gördü ‘patlat’ dedi

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6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının ardından PKK/YPG talimatıyla bombayı bıraktığı tespit edilen ve gözaltına alınan Suriye Halep doğumlu Ahlam Albashir’in resmi ifadesinde, Suriye Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünde sözde üst düzey istihbarat faaliyeti yürüten ‘Hacı’ kod adlı örgüt üyesi tarafından Türkiye’ye eylem yapması için gönderildiğini, Münbiç’te 2 ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye’ye geçtiğini söylediği belirtildi. İfadesinde “Bombalı eylem talimatını ‘Hacı’ kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekip, Suriye’deki Hacı’ya gönderdiler. Hacı fotoğraftan kalabalığa baktı ve ‘Patlat’ talimatı verdi. Ben de banktan kalktım ve bombayı patlattım” dedi.

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AZEZ’DE 1 GÖZALTI

Albashir, saldırıya İstanbul’da yardım edenlerden birinin Hüsam kod adlı PKK üyesi olduğunu itiraf etti. Saldırının ardından kaçtığı belirlenenHüsam kod adlı PKK’lı, Azez’de Türk güvenlik birimlerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltı sayısı 51’e yükseldi.

GÜLLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Kadın bombacı Ahlam Albashir’in kaçarken elinde görülen kırmızı güllerin sırrı da kamera görüntülerinden yola çıkılarak çözüldü. Kadın teröristin bombayla birlikte bankta beklerken yanına bir çiçek satıcısının geldiği, önce çiçek almayı kabul etmediği, satıcının ısrar etmesi üzerine başından savmak için acele şekilde gülleri aldığı ortaya çıktı. Ahlam Albashir’in gülleri kaçarken dikkatleri üzerine çekmemek için de kullandığı değerlendirilirken, Taksim’den bindiği taksiden Esenler’e gidene kadar da elinden bırakmadığı belirlendi.

MEYDANDAN GİRİP MEYDANDAN KAÇTI

15:17/Bombacı 15.17’de AKM’nin önünden Taksim Meydanı’na giriyor.

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15:29/Saat 15.29’da başka bir kameranın açısından geçerek yürüyor.

15:30/RAHAT DAVRANIYOR

-Saat 15.30’da bombayı bırakacağı banka oturuyor.

- Elindeki telefona bakan ve çevreden geçenleri izleyen bombacı Ahlam Albashir oldukça rahat görünüyor.

16:11/BOMBAYI BIRAKIP KALKIYOR

16:11

- Bankta 41 dakika oturduktan sonra saat 16.11’de içinde bomba olan çantasını bırakarak banktan kalkıyor.

- Bu andan itibaren Ahlam Albashir’in panik hali başlıyor. Hızlı adımlarla yürümeye başlıyor.

- 3 dakika sonra, yani saat 16.14’te bomba patlıyor. Bombacı, Taksim Meydanı yönüne doğru koşuyor.

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16:17/TAKSİYE BİNİP GİDİYOR

- Saat 16.17’de, yani ilk kameraya takıldığından tam bir saat sonra Ahlam Albashir, The Marmara Oteli önünde görülüyor. Buradan taksiye binerek Esenler’e gidiyor. Polis plaka tanıma sistemi ve MOBESE kameralarının görüntülerinden Ahlam Albashir’in gittiği yeri tespit ediyor ve operasyon başlıyor.

BAŞKA PKK’LILARI DA AVRUPA’YA KAÇIRMIŞLAR

Saldırının ardından yakalanan kadın bombacı Ahlam Albashir, eylemin planlayıcısı Ammar Jarkas, kardeşi Ahmet Jarkas’ın da aralarında bulunduğu 50 kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları sürerken, polis geriye dönük araştırmalarını da yoğunlaştırdı. Jarkas kardeşlerin saldırıdan önce de örgütün talimatıyla PKK’lıları kaçak yollarla Yunanistan ya da Bulgaristan sınırından geçirerek Avrupa’ya gönderdiğine yönelik bulgulara ulaşıldı. Albashir’i Küçükçekmece’de saklayan kocası rolündeki Bilal Hassan’ı da Bulgaristan’a kaçması için Edirne’ye götüren Ammar Jarkas’ın, haklarında arama kararı bulunan ya da bir suça karışan terör örgütü üyelerini kaçak olarak ya da sahte pasaportlarla Avrupa’ya gönderdiği tespit edildi. Ammar Jarkas’ın eylem için başta Yunanistan’ın Lavrion kampından ya da farklı bir ülkeden Türkiye’ye giriş yapmak isteyen örgüt üyelerine de yardım ettiğine yönelik bazı bilgiler bulundu.

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DNA ÖRNEKLERİ ADLİ TIP’TA

Gözaltına alınan 50 kişinin kan, kıl, idrar örnekleri ve parmak izleri alınarak inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılacak incelemede olaya karışanların uyuşturucu ya da başka bir madde kullanıp kullanmadıklarına bakılacağı belirtildi.