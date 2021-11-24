Bombacı parmak izinden yakalandı

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 07 Ekim’de Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde toprağa gömülü bulunan EYP düzeneğinde parmak izi saptanan A.H.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen A.H., ifadesinde kendisine gösterilen fotoğraflardan Kandil bölgesinde gördüğü A.A.’yı da teşhis etti. Sorgusunun ardından A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.H’nin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonu genişleten Gaziantep polisi, 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, evlerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 13 mermi ile dijital materyaller ele geçirildi.