Bomba gibi patladı

İstanbul Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir binanın altında bulunan tekstil atölyesinde dün saat 04.55’te patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre gaz sıkışmasından meydana geldiği düşünülen patlama sonrası alev ve dumanlar tüm binayı sardı. Patlamanın sesiyle paniğe kapılan 12 daire ve üç dükkânın bulunduğu binadakiler hemen kendilerini dışarı attı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken 10 yaralı kurtarıldı. İtfaiye erleri yaralılardan bazılarını omuzlarına alarak ambulansa kadar taşıdı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DUVARLARDA ÇATLAK

Yangın ise kısa sürede kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği tekstil atölyesinde çalışan yabancı uyruklu işçiler, içeride bir arkadaşlarının kaldığı bilgisini verdi. Atölyeye giren ekipler yaptıkları aramada bir ceset buldu. Cesedin İranlı bir işçiye ait olduğu belirlendi.

Havanın aydınlanması ile hasar gün yüzüne çıktı. Binada çatlaklar oluştuğu görüldü. Polis binaya giriş çıkışları kapattı. Patlamanın etkisiyle sokaktaki 8 aracın da zarar gördüğü belirlendi. Olay yerine gelen tekstil atölyesinin sahibi Kazım Pehlivan bir süre çalışmaları izledi. Polis ifadesini almak için Kazım Pehlivan’ı gözaltına aldı.

VALİLİK: GAZ SIKIŞMASI

İstanbul Valiliği’nden patlamaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İlk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmiştir. Binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiş, yabancı uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma yürütülmektedir.”