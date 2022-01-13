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Bolu'daki trafik kazasında ölen aile üyeleri İstanbul'da toprağa verildi

#Bursa#Trafik#Kaza
Boludaki trafik kazasında ölen aile üyeleri İstanbulda toprağa verildi

BOLU'nun Göynük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Aziz Asker, eşi Fadime Asker (44), kızı Beyzanur Asker (20) ve oğlu Fatih Emre Asker (11), Maltepe'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Bilecik Sakarya Nallıhan D-170 karayolunun Göynük Sifyanlar köyü mevkiinde önceki gün meydana gelen kazada, Göynük istikametine giden Aziz Asker (48) yönetimindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil Erdinç Şanlı yönetimindeki 14 ER 932 plakalı tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Aziz Asker, eşi Fadime Asker (44), kızı Beyzanur Asker (20) ve oğlu Fatih Emre Asker (11) hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün yakınları tarafından alınarak, İstanbul'a getirildi.

4 kişi için bugün Maltepe Esenkent Mahallesi'ndeki Ulu Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, İlçe müftüsü Abdurrahim Durmuş ve ailenin yakınları ve arkadaşları katıldı. Asker ailesinin cenazesine katılan akrabaları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Aile için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Cenazeler, törenin ardından Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

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Aziz Asker'in arkadaşı Ali Kayacı, "Çok iyi arkadaşımızdı. Bolu'da trafik kazası geçiriyor. Oğlu, kızı, eşi ve kendisi kazada vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Kendisi iyi birisiydi. Erkek kuaförüydü kendisi. Mahallede sevilen bir insandı. Cenazesi bile kalabalık görüldüğü gibi. Kendisi benim 30 yıllık arkadaşımdı. Çok üzgünüz. Allah kimseye bu acıları yaşatmasın." dedi.

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#Bursa#Trafik#Kaza

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