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Bolu'daki gizemli kazıda 'büyük hazine' iddiası... Bölgedeki çoban anlattı

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#Gizemli Kazı#Bolu#Çoban
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 15:12

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde 3 aydır süren esrarengiz kazıyla ilgili bölgede çobanlık yapan bir vatandaş "10 senedir orada mağara var. Girişini falan görmedim gidip bakmadım. Orada, 'Çok büyük hazine var' diyorlar" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

Boludaki gizemli kazıda büyük hazine iddiası... Bölgedeki çoban anlattı

Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi getirildi. Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler, yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemi aldı. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresi onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izleniyor. Kazı çalışmasının yürütüldüğü bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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'BÜYÜK HAZİNE VAR' DEDİKODUSU

Bölgede yıllardır çobanlık yapan vatandaş İHA’ya konuştu. Sıtkı Toy’a ait ahırda çok büyük HAZİNE olduğunun dedikodusu yayıldığını ifade eden Çoban, “Valla mağara var diyorlar, altın mı varmış ne varmış? Bilmiyorum. 10 senedir orada mağara var. Girişini falan görmedim ben gidip bakmadım. Çok büyük hazine var diyorlar orada. Başka şey mi bilemiyorum. Öyle bir dedikodu var. 3 senedir kamera var orada. Yabancı bir insan geldiğinde jandarma hemen geliyordu” dedi.

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#Gizemli Kazı#Bolu#Çoban

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