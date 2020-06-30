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Hürriyet
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Gündem
Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 13:30,Son Güncelleme:

Bolu'da zincirleme kaza: 1 yaralı

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Bolu'da zincirleme kaza: 1 yaralı
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BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 2 kamyon ve 1 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bolu- Mudurnu yolunun Gedikler köyü mevkisinde meydana geldi. Mudurnu yönüne giden Necdet D. yönetimindeki 14 BH 245 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Tahir D.'nin kullandığı 27 RM 239 plakalı TIR çarpıştı. Bu sırada İsmail K. yönetimindeki 14 BJ 402 plakalı kamyon ise TIR'a arkadan çarptı. Zincirleme kazada kamyon sürücüsü Necdet D. yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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