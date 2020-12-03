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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Bolu'da, ticari araçlara kış lastiği denetimi

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Bolu'da, ticari araçlara kış lastiği denetimi
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BOLU'da, trafik polisleri Şehirlerarası Otobüs Terminali ve kent merkezinde ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Boluda, ticari araçlara kış lastiği denetimi
1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu hale gelen kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ve kent merkezindeki farklı noktalarda denetim yaptı. Denetimler kapsamında, durdurulan araçların lastikleri kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme cihazıyla yapılan ölçümlerde, lastik derinliği 1,6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine 776 lira idari para cezası kesildi. Kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine, lastiklerini takmaları konusunda uyarı yapıldı.

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