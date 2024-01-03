Bolu'da Sevgi Sarıoğlu'nun kahreden ölümü... Çağırdıkları mesai vefatına sebep oldu, hikayesi yürek burktu

Haberin Devamı

Kaza, 30 Aralık sabahında Bolu-Mudurnu kara yolunda Yenisefa Köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametinde seyreden Arif K. yönetimindeki 14 AAC 261 plakalı yolcu minibüsü ile Bolu istikametine giden Dursun D. idaresindeki 54 SB 694 plakalı yem kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu taşıyan Ford marka servis minibüsü kağıt gibi yırtıldı. Meydana gelen feci kazada 4 kişi yaralanırken minibüste yolcu olarak bulunan Sevgi Sarıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

TAZMİNATINI ALIP İŞTEN AYRILMAK İSTEMİŞ ANCAK BUNA İZİN VERİLMEMİŞ

Kazada hayatını kaybeden Sevgi Sarıoğlu'nun 10 yıldır çalışarak, hem ailesine destek olup hem de yüzde 93 engelli eşi Cemal Sarıoğlu'na bakımını yaptığı ortaya çıktı. Cemal Sarıoğlu, eşinin yaklaşık 10 yıldır çalıştığı, kendisine bakmak için tazminatını alıp işten ayrılmak istediğini ancak buna izin verilmediğini söyledi.

Haberin Devamı

37 YILLIK HAYAT ARKADAŞININ KAYBETMENİN ACISIYLA YAŞIYOR

Sevgi Sarıoğlu, her sabah işe gitmeden önce eşinin sabah ve öğle yemeklerini hazırlayarak önüne koyuyordu. Akşam işten gelince de beraber akşam yemeği yiyorlardı. Feci trafik kazasında eşini kaybeden Cemal Sarıoğlu, 37 yıllık hayat arkadaşının kaybetmenin acısıyla yaşıyor.



“YÜZDE 93 ENGELLİYİM, BELDEN AŞAĞISI TUTMUYOR”

Bakımını eşinin yaptığını söyleyen Cemal Sarıoğlu, "Eşim kahvaltımı ve öğle yemeğimi hazırlar, saat 08.00'de işe giderdi. O gün de yine aynı şekilde yemeğimi hazırlayıp evden çıktı. Trafik kazası olduğunu sonradan bana söylediler. Yaşananları duyunca kendimi kaybettim. Yüzde 93 engelliyim, belden aşağısı tutmuyor. 6-7 senedir hastayım. Bana eşim bakıyordu, şimdi yalnız kaldım hiçbir iş yapamıyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

“EŞİM HEM ÇALIŞIYOR HEM DE BANA BAKIYORDU”

Sevgi Sarıoğlu’nun ayrılmak için belgelerini verdiğini ancak işyerinin kabul etmediğini ifade eden Cemal Sarıoğlu, “Eşim 9 yıldır çalışıyordu. Emekliliğine 2 buçuk yıl kalmıştı. Eşim hem çalışıyor hem de bana bakıyordu. Eşim tazminat alıp işten çıkabilmek için engelli raporumu verdi ama onlar bunu kabul etmedi. İşten de çıkartmadılar. Eşim aldığı tazminatla bana bakacaktı. Yürüyemediğim için sürekli eşimin yardımıyla işlerimi görüyordum” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

“ANNEM BORÇLARIMIZDAN DOLAYI ÇALIŞMAK ZORUNDA OLDUĞU İÇİN İŞE GİDİYORDU”

Annesinin babasına baktığını söyleyen Cemal Sarıoğlu'nun oğlu Ümit Sarıoğlu, “Babam yüzde 93 engelli. Annem borçlarımızdan dolayı çalışmak zorunda olduğu için işe gidiyordu. Annem çalışıyordu, babama bakabilmek için tazminatını alıp işten ayrılacaktı ancak işten çıkarmadılar. Babam için engelli raporu istediler. Engelli raporunu alarak kendilerine verdik ama onu da kabul etmediler” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"ANNEM OLAY GÜNÜ İZİNLİ OLDUĞU HALDE ONU MESAİYE ÇAĞIRMIŞLAR"

Annesinin olay günü izinli olduğunu aktaran Ümit Sarıoğlu, "Annem olay günü izinli olduğu halde onu mesaiye çağırmışlar. İşe giderken annemin elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini öğrendik. Babam bakıma muhtaç, kendi kendine hiçbir şey yapamıyor. Engelli akülü araç olursa belki evden çıkıp köyde dolaşma fırsatı bulabilecek" dedi.

Cemal Sarıoğlu da akülü araç ihtiyacı olduğunu dile getirdi.