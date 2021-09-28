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Bolu'da kovalamacayla durdurulan otomobilde 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçti

#Bolu#Polis#Uyuşturucu
Boluda kovalamacayla durdurulan otomobilde 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçti

BOLU'da, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde yapılan aramada 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, TEM otoyolu İstanbul yönünde takibe aldıkları otomobile, ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada toplam 34 kilo 750 gram olan 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu A.S. gözaltına alındı. A.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Bolu#Polis#Uyuşturucu