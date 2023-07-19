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Bolu'da korkunç olay! 6 köpek zehirlenmiş halde ölü bulundu

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#Mengen#Bolu#Orman
Boluda korkunç olay 6 köpek zehirlenmiş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 05:50

Bolu’nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda zehirlenerek ölmüş 6 köpek bulundu. Tavuk kemiklerinin yanında yan yana sıralanmış ölü bulunan köpeklerin ölüm nedenleri araştırılıyor.

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Olay, Mengen ilçesi ile Gökçesu beldesi arasında yer alan Veliler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan gelen kötü kokular üzerine bir köylü, ormanda yan yana hareketsiz halde yatan köpekleri fark etti. Tavuk kemikleriyle birlikte yerde bulunan köpekleri gören vatandaş durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlk incelemede köpeklerin zehirlenmiş olduğu tespit edildi. İki köpek otopsi için jandarma ekiplerince Ankara’ya gönderildi. Diğer köpekler ise iş makinesiyle açılan çukura gömüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Mengen#Bolu#Orman