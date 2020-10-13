Bolu’da karantina kuralını ihlal eden 14 kişi yurtta kalıyor

Bolu İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla, koronavirüs karantina tedbirlerine uymayanların KYK yurtlarında karantina altında tutulacaklarına karar verilmişti. Kararın ardından karantina altında olması gerekirken dışarıda yakalanan 52 kişi yurtta kaldıktan sonra süresinin dolmasıyla dışarıya çıktı. Karantina yurdu olarak kullanılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seyyide Nefize KYK yurdunda şu anda 14 kişinin karantina altında tutulduğu öğrenildi. Yurtta kalan kişinin masrafları ise kendisi tarafından ödeniyor.