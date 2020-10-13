MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu’da karantina kuralını ihlal eden 14 kişi yurtta kalıyor
GeriGündem Bolu’da karantina kuralını ihlal eden 14 kişi yurtta kalıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Bolu’da karantina kuralını ihlal eden 14 kişi yurtta kalıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu’da karantina kuralını ihlal eden 14 kişi yurtta kalıyor
Abone Olgoogle-news

BOLU’da, koronavirüs karantina tedbirlerine uymayıp dışarıda yakalanan 14 kişi KYK yurdunda kalıyor.

Bolu İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla, koronavirüs karantina tedbirlerine uymayanların KYK yurtlarında karantina altında tutulacaklarına karar verilmişti. Kararın ardından karantina altında olması gerekirken dışarıda yakalanan 52 kişi yurtta kaldıktan sonra süresinin dolmasıyla dışarıya çıktı. Karantina yurdu olarak kullanılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seyyide Nefize KYK yurdunda şu anda 14 kişinin karantina altında tutulduğu öğrenildi. Yurtta kalan kişinin masrafları ise kendisi tarafından ödeniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle