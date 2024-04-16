Bolu'da Hacı Necip İşhanı’nda yangın! 1 kişi dumandan etkilendi

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İzzet Baysal Caddesi Hacı Necip İşhanı’nda 8 öğrencinin yaşadığı 3’üncü kattaki dairede bugün saat 13.30 sıralarında yatakların tutuşması sonucu yangın çıktı. İş hanını duman kaplarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında öğrencilerin dairede olmadığı belirtilirken, üst katta yaşayan 1 kişi ise dumandan etkilendi. Bu kişi, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.