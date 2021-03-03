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AA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Bolu'da fırtına nedeniyle onlarca çam ağacı devrildi

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Bolu'da fırtına nedeniyle onlarca çam ağacı devrildi

Bolu'nun Aladağ Yaylası, Dörtdivan ve Kıbrıscık ilçelerindeki ormanlık alanlarda, fırtına nedeniyle onlarca çam ağacı devrildi.

Havanın ısınmaya başlaması nedeniyle ormanlık alanlardaki karlar eridi ve toprak yumuşamaya başladı.

Son bir hafta içerisinde fırtınanın da etkili olmasıyla Aladağ Yaylası, Dörtdivan ve Kıbrıscık ilçelerindeki ormanlık alanlarda onlarca çam ağacı devrildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Devrilen ağaçlar çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırılacak.

 

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