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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Bolu'da ATM'lerin mühürleri kaldırıldı

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Bolu'da ATM'lerin mühürleri kaldırıldı
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BOLU'da, dün ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen 2 bankaya ait ATM'lerin mührü, banka ile belediyenin uzlaşması sonucu kaldırıldı.

Bolu Belediyesi, belediyenin belirlediği alana yapılmayan, banka binalarının önündeki ATM'leri belirlenen şartlara uymadığı gerekçesiyle mühürleme kararı aldı. Alınan kararın ardından yapılan incelmeme sonucu Büyük Camii Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki 2 bankaya ait ATM'lerin ruhsata ve projeye aykırı olduğu tespit edildi.

ATM'lerin ruhsatlandırılması konusunda Bolu Belediyesi ile banka yetkilileri arasında yapılan yazışmaların sonuçsuz kalması üzerine, dün Başkan Özcan’ın talimatıyla 2 bankanın ATM'leri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

ATM'lerin mühürleri bankalar ile belediye arasında uzlaşma sağlanınca kaldırıldı

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