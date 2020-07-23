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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

Bolu'da 802 kişiye 721 bin 800 lira maske cezası

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Bolu'da 802 kişiye 721 bin 800 lira maske cezası
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BOLU'da, polis ve jandarma ekiplerinin, son 1 ayda düzenlediği maske denetimlerinde 802 kişiye, toplam 721 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kentteki tedbirler artırıldı. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde de ekipler, maskesiz gezenlere ceza kesti. İlçe ve köylerde de maske denetimleri sıklaştırıldı. Son 1 ayda polis ve jandarma ekipleri tarafından 802 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı. Toplam uygulanan ceza miktarının 721 bin 800 lira olduğu öğrenilirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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