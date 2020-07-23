Bolu'da 802 kişiye 721 bin 800 lira maske cezası

Bolu'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kentteki tedbirler artırıldı. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde de ekipler, maskesiz gezenlere ceza kesti. İlçe ve köylerde de maske denetimleri sıklaştırıldı. Son 1 ayda polis ve jandarma ekipleri tarafından 802 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı. Toplam uygulanan ceza miktarının 721 bin 800 lira olduğu öğrenilirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.