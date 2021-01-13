Bolu'da 334 bin TL değerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, piyasa değeri 334 bin TL olan 105 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü M.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.