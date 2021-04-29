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Haber Giriş: 29.04.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Bolu Tüneli açık mı? Anlık Bolu Tüneli yol durumu

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Bolu Tüneli açık mı? Anlık Bolu Tüneli yol durumu

Bolu Tüneli açık mı sorusu, İstanbul'dan şehir dışına hareket etmeye başlayan araç sürücülerinin araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul'dan çıkışın giderek artması dolayısıyla aşırı yoğunluk oluşan Bolu Tüneli, uzun kuyruklara tanık etti. Peki, şu an Bolu Tüneli açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

17 günlük tam kapanma döneminde İstanbul'dan çıkarak memleketlerinde zaman geçirmek isteyen yüz binlerce kişi, Bolu Tüneli'nde yoğunluğa sebep oldu. Tüneldeki aşırı yoğunluk durumunun önüne geçmek isteyen ekipler, tünelin girişinde bir süre trafiği duraklatma kararı aldı. Peki, şu an Bolu Tüneli açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BOLU TÜNELİ AÇIK MI?

Tam kapanma kararının duyurulmasının ardından yola çıkanlar, İstanbul'dan Anadolu'daki memleketlerine gitmeye başladı. Bu akşam başlayacak 17 günlük kısıtlama öncesi yola çıkan sürücüler, TEM yolu Bolu Dağı mevkisinde yoğunluğa neden oldu.

Yolun Ankara yönünde trafik artarken, İstanbul yönü ise boş kaldı. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi.

Bolu Tüneli açık mı Anlık Bolu Tüneli yol durumu

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK DURDURULDU

Öte yandan Bolu Dağı Tünelleri'ndeki yoğunlukla ilgili bilgi veren TRT muhabiri Deniz Arslan, Ankara istikametinde trafiğin durduğunu duyurdu. 

Arslan, "Karayollarından az önce edindiğimiz bilgiyi paylaşalım; bir kaza durumu olumsuzluk yok, yalnızca tünelin Ankara istikametinde yoğunluk başladığı için trafik kontrollü olarak durdurulmuş durumda. Trafik kısa süre sonra tekrar açılacak. Uzun araç kuyrukları olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti, 09.30'daki kontrollü trafiğe kapatılışın ardından saat 11.15'te bir kez daha trafiğe kapatıldı. Yoğunluğun azalmasının ardından Ankara istikameti tekrar trafiğe açılacak.

ANLIK BOLU TÜNELİ YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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