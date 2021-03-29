MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
GeriGündem Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

BOLU merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 ilde, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E ile eski astsubay Y.E.Y.’yi Bolu'da, görevden uzaklaştırılan astsubay E.G Balıkesir'de, aktif görevdeki uzman çavuş H.Ç.’yi Gaziantep'te, herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K.’yi Edirne'de, aktif görevdeki uzman çavuş K.G.’yi de Ankara'da yakaladı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi