MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu Dağı'nda sis
GeriGündem Bolu Dağı'nda sis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 11:36 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı'nda sis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu Dağı'nda sis
Abone Olgoogle-news

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 karayolunun Bolu Dağı mevkisinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması nedeniyle D-100 karayolunu kullanan araçlar, sis nedeniyle düşük hızda ilerliyor. Bölgede trafik akıcı şekilde sağlanıyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle