Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Son Güncelleme:
Bolu Dağı'nda sis
BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 karayolunun Bolu Dağı mevkisinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması nedeniyle D-100 karayolunu kullanan araçlar, sis nedeniyle düşük hızda ilerliyor. Bölgede trafik akıcı şekilde sağlanıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle