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Bolu Dağı’nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor

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#Bolu Dağı#Tünel#Sis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 12:50

Bolu Dağı’nda etkili olan sağanak yağışla birlikte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

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Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bolu Dağı’nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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#Bolu Dağı#Tünel#Sis

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