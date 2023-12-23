Bolu Dağı’nda kar başladı! Ekipler çalışma başlattı

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Bolu Dağında gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar, özellikle Bolu Dağının D-100 karayolu geçişinin Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde etkili oldu. Sürücüler karlı yolda yavaş yavaş ilerlerken, Karayolları ekipleri de küreme çalışması yaptı. Bazı yerlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

KASTAMONU'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI: ONLARCA ARAÇ YOLDA KALDI

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kuzey kesimlerindeki ilçelerde yoğun kar yağışı etkisini artırdı. Yüksek kesimlerinde bulunan karayollarında ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Kış lastiği takmayan bazı araçlar da yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri ise yol küreme çalışmalarını sürdürüyor.



