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Bolu Belediyesi'ne dereye atık su boşalttığı gerekçesiyle 394 bin 548 TL ceza

#Bolu Belediyesi#Atık Su#Ceza
Bolu Belediyesine dereye atık su boşalttığı gerekçesiyle 394 bin 548 TL ceza

Bolu Belediyesi'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi'ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle 394 bin 548 lira idari para cezası uyguladı.

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Bolu'da, atık su arıtma tesisiyle ilgili olarak Bolu Belediye Başkanlığı tarafından 2019 yılında revizyon ihalesi gerçekleştirilerek arıtma tesisinde revizyon yapılarak kapasite artışına gidildi. Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı zamanlarda yapılan denetimlerde kapasite artışına gidilmesine rağmen gelen atık suyun bir kısmının hiçbir arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan Büyüksu Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi.

Bolu Belediyesine dereye atık su boşalttığı gerekçesiyle 394 bin 548 TL ceza

30 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2'nci kez tekrar edilmesinin tespit edilmesi üzerine idari para cezası 2 kat artırılarak Bolu Belediyesi'ne 394 bin 548 lira ceza uygulandı ve hukuki süreç başlatıldı

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Konuyla ilgili Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2009 yılında işletmeye alınan atık su arıtma tesisiyle ilgili Bolu Belediye Başkanlığı tarafından 2019 yılında revizyon ihalesi gerçekleştirilerek arıtma tesisinde revizyon yapılmış ve kapasite artışına gidilmiştir. Kapasite artışına gidilmesine rağmen gelen atık suyun bir kısmının hiçbir arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan Büyüksu Deresi’ne deşarj edildiği Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından muhtelif zamanlarda yapılan denetimlerle tespit edilmiştir. Bu kapsamda Çevre Kanunu’nun 'içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara' hükmü gereğince Bolu Belediyesi’ne 25.02.2020 ve 29.09.2020 tarihlerinde mahallinde yapılan incelemeler neticesinde idari para cezası uygulanmıştır. Yine 30.06.2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2’nci kez tekrar edilmesinden dolayı idari para cezası 2 kat artırılarak 394.548 TL. tutarında uygulanmıştır. Ayrıca 04.07.2022 tarihi itibariyle de konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

Bolu Belediyesine dereye atık su boşalttığı gerekçesiyle 394 bin 548 TL ceza

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#Bolu Belediyesi#Atık Su#Ceza

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